Трамп собрался встретиться с Зеленским в США на следующей неделе

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп намерен провести встречу на следующей неделе с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Последний должен в это время отправиться за океан с официальным визитом.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что против военного конфликта США с Россией. И хотел бы усадить президента РФ Владимира Путина и Зеленского за стол переговоров. В случае своей победы на выборах политик пообещал, что прекратит украинский конфликт за 24 часа.

«Вероятно, да», — цитирует ответ Трампа на вопрос о встрече с Зеленским на следующей неделе агентство Reuters.

При этом миллиардер отказался уточнить, где и когда именно он намерен провести встречу с Зеленским.

Напомним, накануне американист Васильев пояснил, почему нельзя исключать третьего покушения на Дональда Трампа.