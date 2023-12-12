Депутат Хамзаев выступил с инициативой сделать День Конституции выходным

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев предложил сделать День Конституции в России выходным. Такой инициативой он поделился в комментарии РИА Новости .

«Считаю, что День Конституции России должен быть выходным днем. Этот день не менее важен, чем 8 марта, 23 февраля, 4 ноября или 12 июня. Это большая дата, фактически день создания правового государства», – отметил Хамзаев.

Он подчеркнул, что День Конституции должен быть для граждан не «проходным днем». Необходимо, отметил депутат, чтобы этот день привлекал дополнительное внимание со стороны россиян.

День Конституции России отмечается 12 декабря. Это государственный праздник, который был установлен в честь Всенародного голосования 12 декабря 1993 года. Его инициатором стал первый президент РФ Борис Ельцин.

До 2005 года День Конституции являлся выходным днем в России. Этот день в стране является памятным.

С 25 июня по 1 июля 2022 года в РФ прошло Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Вопрос в бюллетене звучал следующим образом: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Согласно утвержденным Центризбиркомом РФ результатам ЦИК РФ, за принятие поправок высказались 77,92% проголосовавших (почти 58 млн россиян), против – 21,27% (около 16 млн граждан страны). Итоговая явка по стране составила 67,97%.