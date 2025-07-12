В Москве из-за перегрева салона электробуса всех пассажиров выставили на улицу
Водитель электробуса в Москве высадил пассажиров из-за невыносимой жары в салоне
Фото: [Первый электробус вышел на маршрут в Москве/Медиасток.рф]
В Москве водитель электробуса был вынужден высадить пассажиров из-за того, что в салоне стало слишком жарко. После этого транспортное средство отправилось на техосмотр в парк, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.
В четверг в различный Телеграм-каналах распространилась информация о том, что пассажиры были вынуждены покинуть электробус из-за высокой температуры в салоне.
В Мосгортрансе подтвердили, что в минувший четверг, 10 июля, действительно произошёл инцидент с электробусом, следующим по маршруту № 248.
По уточнённым данным, во время движения водитель заметил, что температура в салоне превысила допустимую норму и достигла 28 градусов.
«Чтобы избежать нахождения людей в замкнутом пространстве при повышенной температуре, водитель высадил пассажиров и проследовал в парк для проведения технического осмотра транспорта», — рассказали в пресс-службе.
В Мосгортрансе сослались на распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 года № НА-19-р. В соответствии с этим документом, температура в салонах транспортных средств, которые перевозят пассажиров, должна быть в диапазоне от 12 до 25 градусов по Цельсию.
Ранее сообщалось, что таксист в Калининграде отказался везти пассажирку, высадив ее в ливень.