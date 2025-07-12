Страны, которые продолжают отправлять оружие киевскому правительству, становятся соучастниками преступлений против мирных граждан, подчеркнула 11 июля официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Накануне Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении увеличить объём поставок военной техники и вооружения в поддержку киевского режима. Он подчеркнул, что речь идет об оружии оборонительного характера.

Вслед за этим Министерство обороны США объявило о направлении на Украину партии оборонительного вооружения.

"Те, кто поставляет киевскому режиму оружие, становятся соучастниками убийства мирных граждан, уничтожения гражданской инфраструктуры, потому что знают факты", – сказала Захарова в беседе с ТАСС.

Также, по её мнению, те, кто поставляет оружие, финансируют террористический киевский режим.

Ранее сообщалось, что Сенат США проголосовал за многомиллионную помощь Украине.