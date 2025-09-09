Депутат Госдумы и бывший генерал Леонид Ивлев заявил, что официальный Киев лжет о российском ударе «Искандером» по своему кабмину. Военный эксперт привел техническое обоснование, завив, что мощность такой ракеты сравняла бы здание с землей, а не оставила лишь локальный пожар на крыше. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал ложью заявление офиса Владимира Зеленского о якобы применении российской ракеты «Искандер» по зданию кабмина Украины. По словам эксперта, версия киевских властей не выдерживает никакой критики с технической точки зрения.

Ивлев пояснил, что ракета «Искандер» с мощным боезарядом и высокой кинетической энергией полностью разрушила бы многоэтажное здание, а не вызвала бы локальный пожар на крыше, который быстро ликвидировали. Это мнение косвенно подтверждает и мэр Киева Виталий Кличко, заявлявший о возгорании в результате падения обломков сбитого беспилотника.

Депутат подчеркнул, что российские вооруженные силы наносят точечные удары исключительно по объектам военно-промышленного комплекса, а не по гражданской инфраструктуре. Инцидент в центре украинской столицы, по его мнению, является следствием работы украинских ПВО или же результатом провокации.

Ранее сообщалось о том, что экс-депутат Рады раскритиковал Зеленского за коррупцию.