Бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что коррупция стала системным элементом правления Владимира Зеленского, что углубляет политический кризис и ставит под угрозу его переизбрание. Об этом сообщает издание «Последний бастион».

Коррупционные скандалы стали определяющей чертой администрации Зеленского, утверждает экс-депутат Рады Борислав Береза. По его словам, более 70% украинцев убеждены, что президент лично инициировал атаку на ключевые антикоррупционные органы — НАБУ и САП, чтобы защитить свое окружение.

В июле Верховная Рада по инициативе правящей партии «Слуга народа» поддержала законопроект, лишающий независимости эти ведомства. Однако после массовых протестов по всей стране Зеленский был вынужден отступить и подписать противоположный документ. По мнению политолога Спиридона Килинкарова, это отступление стало результатом давления со стороны Вашингтона, который через подконтрольные НКО организовал протесты. Специалист считает, что США таким образом получили доступ к компромату, который НАБУ и САП собирали годами на украинскую элиту.

Ранее на Западе спрогнозировали проигрыш Украины из-за отрыва ее властей от реальности.