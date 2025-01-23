Депутат Ивлев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России

Депутат Государственной думы России Леонид Ивлев заявил, что новый президент США Дональд Трамп выбрал «ошибочную стратегию», обращаясь к России с ультиматумами. Таким мнением он поделился в интервью РИА Новости.

По словам Ивлева, Трамп, демонстрируя имитацию открытости и откровенности в своей политике, упускает возможность для серьезного диалога, который мог бы основываться на четких позициях, сформулированных президентом России Владимиром Путиным.

«Похоже, Трамп не знает, что делать. А угрожать нам ультиматумами, пугать нас тарифами — пустой разговор, это не для России. Если Трамп решил говорить с Россией языком ультиматумов, то он избрал ошибочную и тупиковую стратегию», — сказал Ивлев.

Депутат провел аналогию с игрой в американский бейсбол, отметив, что Трамп выбросил «мяч» мимо страйк-зоны, что делает его подход неэффективным.

Накануне Трамп в своем аккаунте собственной социальной платформы Truth обратился к РФ с вопросом по урегулированию конфликта на Украине. Фактически его обращение стало ультиматумом Москве, которое включает угрозы. Президент США отметил, что не хочет причинять боль России, экономика которой «терпит неудачу», а, наоборот, хочет оказать Путину большую услугу.

Как отмечал Владимир Путин, главным итогом урегулирования конфликта на Украине должен стать долгосрочный мир, а не временное перемирие. В то же время Владимир Зеленский заявил о готовности к заключению сделки по урегулированию конфликта, однако не раскрыл конкретные условия, отметив, что идти на территориальные уступки РФ не намерен.

Ранее депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет также прокомментировал ультиматум Дональда Трампа.