В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа в адрес России

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не разговаривать с Россией языком силы, заявив, что это бессмысленно.

Ранее американский лидер заявил, что не хочет причинять вред России, и призвал завершить спецоперацию на Украине. В противном случае глава американского государства пригрозил РФ новыми санкциями на все товары, которые поступают в США.

Трамп не является сторонником России, заявил в интервью РИА Новости Шеремет. Американский лидер, отметил он, будет действовать исходя из интересов своей страны.

Парламентарий считает, что Трамп может завершить конфликт на Украине, но конкретных действий по этому поводу он пока не предпринимал.

«Трамп — умный политик и понимает, что между Россией и США есть много точек соприкосновения. Градус противостояния между нашими странами должен быть снижен, а мир вернутся в нормальное и прогнозируемое русло, с условиями для развития и процветания наших стран», — заключил Шеремет.

Ранее сообщалось о том, что президент США призвал Россию закончить СВО.