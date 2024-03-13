По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, Москва должна перестать ввозить грузы через порты Литвы и Латвии, продолжающих предпринимать в отношении нашей страны враждебные шаги. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что Россия должна была очень давно выгнать со своего рынка и прекратить железнодорожное сообщение.

По мнению парламентария, этот шаг является несущественным с экономической точки зрения, тем не менее с моральной имеет важное значение.

Он добавил, что у России имеется много рычагов давления на недружественные страны, поэтому вполне можно найти управу на Прибалтику. Кроме того, предложение президента Франции ввести войска на территорию Незалежной может дорого стоить: так, Москва может оставить страну без своего урана, на котором там держится 80% промышленности.