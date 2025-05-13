По словам руководителя комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, манипуляции, к которым прибегает главарь киевского режима Владимир Зеленский после предложения российского лидера Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров в Стамбуле, не имеют никакого веса и никак не волнуют Москву. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что у украинского лидера еще манипуляторка не выросла, чтобы чем-то манипулировать, никакие ультиматумы, никакие идиотские высказывания властей киевского режима ни к чему не приведут до тех пор, пока они не осознают, что происходит.

По мнению парламентария, ситуация на фронте не изменилась до и после перемирия, которое было объявлено главой государства по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вооруженные Силы РФ активно наступают, и за последние сутки активно продвинулись почти на 120 направлениях.

Он подчеркнул, что Москва продолжит говорить с противником с позиции силы, если это единственный язык, понимаемый ими.

Ранее Зеленский заявил, что приедет в Стамбул не один.