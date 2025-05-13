Зеленский заявил, что приедет в Стамбул не один

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, что прибудет в Турцию не один и другие варианты, кроме встречи с президентом России Владимиром Путиным, пока не прорабатываются. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

При этом по словам спикера, главный вопрос заключается не в том, с кем он приедет.

«Вопрос в том, что мы рассматриваем именно то, что было предложено», — заявил Зеленский давай ответ на вопрос о том, отправит ли Киев переговорную группу в том случае, если Москва поступит аналогичным образом.

Ранее Зеленский сообщил о том, что в готов встретиться в Турции только с президентом России Владимиром Путиным, так как исключительно ключевое лицо государства вправе принимать важнейшие политические решения.