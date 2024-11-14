Депутат Картаполов оценил влияние Маска на формирование команды Трампа

По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Картаполова, тот факт, что бизнесмен Илон Маск оказывает на формирование новой администрации избранного главы Белого дома, свидетельствует, что в окружении Дональда Трампа не осталось умных людей. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в таком случае Трампу приходится опираться на тех, кого он знает, и в кого он верит.

Ранее Маск предупредил об «угрозе для бюрократии» из-за своей новой должности в госведомстве США.