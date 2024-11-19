По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Картаполова, Москва продолжит действовать по плану главы государства, особенно после разрешения Вашингтона наносить удары вглубь нашей страны ракетами ATACMS. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что российский лидер давно дал четкий план и предупредил о тех последствиях, которые ожидают западные государства, если там начнут использовать подобного рода виды вооружения. На сегодняшний день Россия только в ожидании действий со стороны других стран.

По мнению парламентария, несмотря на то что Байден хотел хлопнуть дверью, вероятнее всего, он хлопнет крышкой собственного гроба и утащит за собой еще очень много людей, однако это их проблемы и их выбор.

Ранее политический аналитик Пылаев заявил, что Вашингтон стремится усилить украинский конфликт до прихода Трампа.