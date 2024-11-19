Политический аналитик Александр Пылаев пояснил, к каким последствиям может привести разрешение Штатов и их союзников бить вглубь России дальнобойным оружием. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, данное решение связано с попытками Вашингтона усилить конфликт до вступления Дональда Трампа в должность президента. Прежде всего Штатам важно интенсифицировать боевые действия с целью разрушения ощущения мирной жизни в нашей стране.

Эксперт подчеркнул, что тем не менее будущее взаимодействие Москвы с Вашингтоном, Лондоном и Парижем по большей мере зависит от действий нового американского лидера. Так, если будущая администрация Трампа примете решение прекратить финансирование Незалежной, то конфликт может быть свернут в обозримой перспективе.

По его мнению, степень угрозы для населения нашей страны зависит от целей, которые станут ставить перед собой Штаты и Незалежная. Удары могут быть направлены как по крупным городам для создания паники, так и по объектам ВПК.

Ранее сообщалось, что кандидат Трампа на пост госсекретаря США Рубио окажет существенное давление на Киев.