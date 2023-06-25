Депутат Картаполов считает, что необходим регулирующий деятельность ЧВК закон

По словам главы комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, в России следует принять закон, регулирующий деятельность частных военных компаний. Об этом сообщают « Ведомости ».

Он уточнил, что в Госдуме уже ведется работа над ним.

Парламентарий подчеркнул, что участниками компании в Ростове-на-Дону не было сделано ничего предосудительного, поскольку они всего лишь выполняли приказы своего командира.

Картаполов пояснил, что в настоящее время судьба ЧВК «Вагнер» носит неопределенный характер.

По его мнению, в настоящее время Минобороны России и Генштабу России следует решить, каким образом применять потенциал компании в максимальном объеме.