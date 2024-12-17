По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Колунова, современные европейские лидеры являются ими только на словах, однако не на деле, поскольку ни о каком авторитете среди жителей и уважении среди коллег по цеху речи в отношении их нет. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что для ФРГ лидером была только бывший канцлер Ангела Меркель, которая продержалась 16 лет у власти за счет взвешенной политики и конструктивным отношениям с Москвой. Шольц же просто заигрался и забылся, в итоге чего и получил вотум недоверия от Бундестага.

По мнению парламентария, для нашей страны смена руководства ФРГ не отразится никак. В этом направлении главным является отношение ко всему происходящему со стороны рядовых жителей, которые устали от резких заявлений немецкого руководства, устали ухода миллиардов Киеву, а улучшения жилищных условий в самой Германии.

Он пояснил, что к тому же немецкий бизнес сегодня не может работать в нашей стране «в белую» и несет убытки от псевдосанкций. Однако Москва со своей стороны готова к конструктивному взаимодействию со всеми руководителями, но вовсе не тогда, когда об нас вытирают ноги.

Ранее Шольц предложил Штайнмайеру распустить Бундестаг из-за недоверия депутатов.