Шольц предложил Штайнмайеру распустить Бундестаг из-за недоверия депутатов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц официально предложил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить состав парламента. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве.

До этого большинство депутатов Бундестага проголосовало против доверия главе правительства. После этого Шольц сразу же отправился к президенту Штайнмайеру в его резиденцию Белвью, которая находится в Берлине. Там он предложил главе государства распустить парламент. Теперь, по существующим правилам, будет объявлено о роспуске, на это должно уйти не более 21 дня.

Планируется, что Штайнмайер сначала проведет консультации с различными фракциями Бундестага. Он выяснит, нельзя ли сформировать новое правительство на основе нынешнего состава депутатов.

Ранее уже сообщалось, что из 717 депутатов Бундестага о своем доверии к Шольцу заявили только 207. В то же время за недоверие канцлеру проголосовали почти вдвое больше, 397 человек.