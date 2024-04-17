Депутат Колунов заявил об унизительности приглашения России на юбилей высадки в Нормандии

По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Колунова, приглашение нашей страны на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии является унизительным и оскорбительным. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что прежде всего из-за того, что организаторами была допущена оговорка, что президент Владимир Путин «не в числе приглашённых по понятным причинам».

По мнению парламентария, нужно обеспечить максимально низкий дипломатический уровень российской делегации, а может, вообще отказаться от участия в политизированных торжествах.

Он отметил, что наша страна с огромным уважением относится к истории, в том числе и помнит высадку в Нормандии, знаменитую встречу на Эльбе, при этом и в европейских странах не все забыли об огромном, решающем вкладе СССР в победу над фашизмом, однако даже данную тему западные элиты стараются политизировать.