Депутат Леонов рекомендует Киеву даже не рассчитывать на «японский сценарий»

По словам депутата нижней палаты парламента Олега Леонова, «японский сценарий», по которому Москва и Киев могут не заключить вообще никакого мирного соглашения, маловероятен. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что таким образом украинские власти стараются «прощупать почву» в мире.

По мнению парламентария, Запад может одобрить Незалежной безвременную остановку конфликта. Тем не менее нереализуемость «японского сценария» связана с его невыгодностью России.