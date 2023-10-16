Депутат Леонов считает красноречивым знаком холодный прием Блинкена в Саудовской Аравии

По словам депутата нижней палаты парламента, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заставил госсекретаря США Энтони Блинкена всю ночь ждать переговоров по израильско-палестинскому конфликту с целью показать отношение королевства к политике Белого дома. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что арабы, скорее всего, заметили слабость Вашингтона и стали давить.

По мнению парламентария, это был весьма по-восточному красноречивый знак, то есть выражение отношения как к США, так и к предмету встречи.