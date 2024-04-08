Депутат Луговой пояснил причину реализации предсказаний Жириновского

По словам заместителя руководителя фракций ЛДПР Андрея Лугового, Владимир Жириновский имел аналитический склад ума, был весьма начитанным человеком и умел правильным образом анализировать события. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что экс-глава фракций ЛДПР смотрел много документальных фильмов не только по телевизору, но и в командировках, читал много исторической литературы. Это заставляло его правильным образом анализировать события, происходящие в современном мире.

По мнению парламентария, также Жириновский был тем человеком, который умеет слушать.

Напомним, Владимир Жириновский умер ровно два года назад после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. После его смерти стали появляться его заявления, которые стали пророческими. Например, в 2019 году он заявлял, что президентское голосование, на котором одержал победу Владимир Зеленский, станет последним для этой страны, а Незалежная в свою очередь лишится части своих территорий, и ряд ее областей войдут в состав нашей страны.