Депутат Луговой считает назначение Белоусова на пост министра обороны РФ ожидаемым

Он отметил, что Белоусов обладает компетенцией для обеспечения нужного взаимодействия оборонного ведомства с прочими институтами.

По мнению парламентария, за последние 20 лет в Минобороны России не было никаких изменений в вопросах, которые касаются бытового и материального обеспечения, в связи с чем требуется применение новых подходов. Также депутат, будучи кадровым военным, выпускником профильного училища, является сторонником назначения на пост главы ведомства гражданского человека, поскольку за ведение боевых действий Генштаб России, а глава Минобороны России должен выполнять и политические функции.