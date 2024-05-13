Депутат Луговой считает назначение Белоусова на пост министра обороны РФ ожидаемым
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По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Лугового, назначение нового министра обороны РФ является ожидаемым событием. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что Белоусов обладает компетенцией для обеспечения нужного взаимодействия оборонного ведомства с прочими институтами.
По мнению парламентария, за последние 20 лет в Минобороны России не было никаких изменений в вопросах, которые касаются бытового и материального обеспечения, в связи с чем требуется применение новых подходов. Также депутат, будучи кадровым военным, выпускником профильного училища, является сторонником назначения на пост главы ведомства гражданского человека, поскольку за ведение боевых действий Генштаб России, а глава Минобороны России должен выполнять и политические функции.