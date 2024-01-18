Депутат Лысков дал оценку идее переноса столицы России в Иркутск
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По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству Вячеслава Лыскова, перенос столицы в иной город нереален сразу по ряду причин, в первую очередь техническим и финансовым. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что федеральная власть контактирует со всеми ведомствами на небольшом расстоянии.
По мнению парламентария, именно в Москве больше века находятся серьезные встроенные и отлаженные каналы связи, поэтому перенос столицы в другой город потребует космических затрат.
Он подчеркнул, что подобное предложение является полушуткой и полуфантазией.