Депутат Лысков дал оценку идее переноса столицы России в Иркутск

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству Вячеслава Лыскова, перенос столицы в иной город нереален сразу по ряду причин, в первую очередь техническим и финансовым. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что федеральная власть контактирует со всеми ведомствами на небольшом расстоянии.

По мнению парламентария, именно в Москве больше века находятся серьезные встроенные и отлаженные каналы связи, поэтому перенос столицы в другой город потребует космических затрат.

Он подчеркнул, что подобное предложение является полушуткой и полуфантазией.