Депутат Матвеев аргументировал необходимость перехода на летнее время

По словам автора законопроекта о переходе на летнее время, депутата нижней палаты парламента Михаила Матвеева, данная инициатива способствует жизни в гармонии с природой и экономии на электричестве. Об этом сообщает Life.ru .

Он пояснил, что задачей этого законопроекта является сделать более продолжительным светлое время суток.

По мнению парламентария, опыт применения перехода на летнее время хорошо зарекомендовал себя в СССР, показав экономическую эффективность и снижение затрат на электричество.

Матвеев категорически не согласен с оппонентами, утверждающими о сбое биологических часов человека.

Напомним, что завтра депутаты нижней палаты парламента рассмотрят законопроект о переходе на летнее время.