Депутат Матвеев аргументировал необходимость перехода на летнее время
Фото: [©Наталия Селиверстова/РИА Новости]
По словам автора законопроекта о переходе на летнее время, депутата нижней палаты парламента Михаила Матвеева, данная инициатива способствует жизни в гармонии с природой и экономии на электричестве. Об этом сообщает Life.ru.
Он пояснил, что задачей этого законопроекта является сделать более продолжительным светлое время суток.
По мнению парламентария, опыт применения перехода на летнее время хорошо зарекомендовал себя в СССР, показав экономическую эффективность и снижение затрат на электричество.
Матвеев категорически не согласен с оппонентами, утверждающими о сбое биологических часов человека.
Напомним, что завтра депутаты нижней палаты парламента рассмотрят законопроект о переходе на летнее время.