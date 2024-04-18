Депутат Матвеев оценил идею Медведева признать иноагентами тысячи граждан РФ

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Матвеева, любого гражданина РФ можно признать иностранным агентом в силу размытых критериев внесения в реестр. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что установка количественных показателей в данном тонком вопросе является неправильной. Тем не менее к тем, кто уже признан им, государство имеет право защищаться и принимать достаточно жесткие меры.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев сообщил, что следует изменить российский закон об иноагентах, взяв за основу ряд норм из аналогичного закона в США, то есть установление уголовной ответственности способствовало бы росту количества иностранных агентов «до тысяч».