По словам депутата нижней палаты парламента Олега Матвейчева, французский лидер Эмманюэль Макрон начинает говорить о мире всякий раз, когда положение Незалежной ухудшается, при этом в действительности он имеет в виду передышку, чтобы перезарядить и дальше стрелять. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что никаких «миров» Москва не станет не только подписывать, а даже обсуждать. Условия Москвы всем понятны, они были выдвинуты еще перед самым началом спецоперации, нас интересует глобальная система безопасности в Европе. Это неделимая безопасность, чтобы безопасность одних не была в ущерб другим, однако подобные решения не с Незалежной, а с Североатлантическим альянсом, с гарантиями, которые на деле подтверждаются. Таким образом, на данный момент разговоры вести не о чем.

По мнению парламентария, для украинского лидера любой мир означает нарушение киевского режима, следовательно, он нацелен продолжать войну и ездит по миру с «планами победы», а не «планами переговоров». Тем не менее ближе к зиме позиция может стать реалистичнее, когда жители Незалежной, страдающие без света и тепла, могут захотеть мира.

Ранее сообщалось, что Макрон призвал Европу к переосмыслению отношений со странами в будущем.