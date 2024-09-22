Макрон призвал Европу к переосмыслению отношений с Россией в будущем

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в будущем Европа должна будет в какой-то момент поменять политические, экономические и другие отношения с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию международной конференции по вопросам мира во Дворце конгрессов в Париже.

По словам Макрона, Европа должна взять курс на мир, не ограничиваясь странами ЕС и НАТО. Однако для этого нужно задуматься о новой форме организации Евросоюза, а также «построить новый мировой порядок». При нем, как выразился французский лидер, нужно переосмыслить свои отношения с Россией.

В своем выступлении Макрон также высказался о «климате и технологической революции».

«Это, несомненно, величайший вызов современности, потому что наш нынешний порядок неполноценен и несправедлив. Он неполноценен, потому что был задуман в конце Второй мировой войны. В его основе не лежали те проблемы, которые впоследствии возникли и стали доминирующими», — считает президент Франции.

Ранее 25 тысяч протестующих в Париже потребовали отставки Макрона.