Депутат Матвейчев считает, что глава государства на «Валдае» еще раз разъяснил суть российской политики

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи, политолог Олега Матвейчева, Владимир Путин во время выступления и дискуссии на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» не старался выглядеть «новым» и поражать всех, однако он еще раз разъяснил суть российской политики. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что в выступлении российского лидера были два ключевых пункта: политика РФ является миролюбивой, проведение спецоперации стало абсолютно вынужденным крайним шагом, а также многополярность в мире приходит на смену монопольной системе развития, предлагаемой западными странами.

По мнению парламентария, западный мир старается выдать свою точку зрения, мышление, деньги, язык за универсальные. Кроме того, они позволяют себе расистские выражения, обидные для всего остального мира. Именно об уходе от такого мира глава государства и заявил на «Валдае».

Ранее также режиссер Кеосаян оценил выступление Путина на Валдайском форуме.