По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, речь главы государства Владимира Путина на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» была речью лидера великого государства. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что смысл выступления заключался в том, что это новый мир, мы со всеми хотим дружить, БРИКС и Глобальный Юг не создавались против кого-либо, в противном случае давайте конкурировать, но не надо воевать.

По мнению продюсера, российский лидер четко обозначил, что непонятно, что означает «поражение России», о котором говорят на Западе и мечтают: отсутствие суверенитета, скукоживание до какого-то миниморума во всех отношениях?

Ранее сообщалось, что Путин заявил, что слова Трампа об украинском кризисе заслуживают внимания.