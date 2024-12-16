Депутат Милонов оценил инициативу создания Министерства эффективности для России

В нашей стране предложили ввести министерство эффективности государственного управления, которое может стать важным шагом в оптимизации бюджетных расходов. По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, создание такого ведомства напоминает западную практику. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что не всегда имеет смысл дословно повторять то, что происходит в Штатах.

По мнению парламентария, архитектура отечественной госвласти в России выглядит достаточно сбалансировано, и у нас вполне успешно работают контролирующие органы, надзорные ведомства.

Он подчеркнул, что маловероятно, что создание нового ведомства сможет каким-либо образом оказать влияние на умозрительные критерии эффективности.

Ранее он подверг критике инициативу создания патриотического телеканала для молодежи.