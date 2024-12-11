Депутат Милонов подверг критике инициативу создания патриотического телеканала для молодежи

В нижней палате парламента предложили создать федеральный семейный телеканал, целью которого будет воспитание молодежи в духе традиционных семейных ценностей. Тем не менее идея вызвала как поддержку, так и вопросы со стороны общества. Депутат Виталий Милонов пояснил, насколько действенной будет эта инициатива и необходима ли она сегодня. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в целом это здорово, однако сейчас фокус смещается все более в сторону Всемирной сети. Те, кому предстоит создавать семьи, маловероятно станут так же смотреть телевизор, как это было 40 лет назад, когда иных массмедиа не существовало.

Парламентарий добавил, что с тем же успехом можно учредить газету или радио для молодежи. Таким образом, следует быть реалистами и начать развитие адекватных средств коммуникации с молодежью.

Ранее он предложил запретить продажу энергетиков в вендинговых аппаратах.