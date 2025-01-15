Депутат Милонов посоветовал финским депутатам больше пить алкоголя
Милонов: алкоголь делает финнов более дружелюбными к России
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По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, инцидент с наркотиками в парламенте Финляндии свидетельствует о том, что финнам следует продолжать пить, потому что спиртное делает их более дружелюбными. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что финским депутатам стоит «завязать с наркотой и продолжать бухать».
По мнению парламентария, финский народ не является враждебным народом России, однако правящая «занюханная» элита выбрала иной, «антифинский», путь. В целом же все чиновники и депутаты должны тестироваться на наркотики.
Ранее сообщалось, что следы наркотиков нашли в туалетах парламента Финляндии после корпоратива.