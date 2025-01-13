Yle: следы наркотиков нашли в туалетах парламента Финляндии после Рождества

В туалетных комнатах парламента Финляндии нашли следы наркотиков после рождественского корпоратива. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на телерадиовещатель Yle.

По данным источника, образцы собирали на разных этажах парламента. После чего их отправили на экспертизу. Анализ показал, что в уборных были следы от таких наркотиков, как амфетамин, экстази и кокаин.

Специалисты отметили, что данные запретные вещества необязательно употребляли именно в этих уборных, их следы могли попасть с одежды, через слюну или другими способами.

Ранее в Кузбассе пресекли сбыт особо крупной партии наркотиков. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому по этому делу может грозить пожизненное заключение.