Депутат Милонов предложил осуждающих Россию артистов лишить пиара

Депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов предложил артистов, которые осуждают Россию, лишить возможности рекламы и интеллектуальной собственности. Об этом сообщает « Крым 24 ».

По его мнению, все они должны быть признаны предателями или иноагентами.

По словам парламентария, с такими артистами следует расторгнуть все коммерческие отношения, отобрать право интеллектуальной собственности и ввести запрет на пиар их творчества, поскольку они в большинстве своем получают средства от Запада.