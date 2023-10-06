Депутат Милонов предложил верховному шаману спуститься в окопы под Горловкой
Фото: [©Владимир Федоренко/РИА Новости]
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол предложил признать и уравнять шаманизм в стране с иными религиями с целью не создавать разделения среди многонационального и дружного народа. Депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов оценил данную идею. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, при всем уважении к шаманам в целом непонятно, как это можно выделить в отдельную религию.
Парламентарий добавил, что сегодня законы РФ не ущемляют права шаманов.
Милонов предложил приехать шаману в парламент или посетить окопы под Горловкой с целью дискуссии по теологии.