Депутат Милонов предложил верховному шаману спуститься в окопы под Горловкой

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол предложил признать и уравнять шаманизм в стране с иными религиями с целью не создавать разделения среди многонационального и дружного народа. Депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов оценил данную идею. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, при всем уважении к шаманам в целом непонятно, как это можно выделить в отдельную религию.

Парламентарий добавил, что сегодня законы РФ не ущемляют права шаманов.

Милонов предложил приехать шаману в парламент или посетить окопы под Горловкой с целью дискуссии по теологии.