В Версальском дворце прошло совместное заседание Сената и Национального собрания Франции, посвященное внесению поправки в конституцию страны о «гарантированной свободе женщин прерывать беременность по собственному желанию». По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, Париж давно движется по людоедскому пути. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что во Франции в недалеком будущем совсем иные люди станут принимать решения, для которых аборт не будет являться конституционным правом.

По мнению парламентария, Москва давно уже спокойно не общается и не реагирует на Париж.

Он отметил, что таким законом правительство Франции стремится как можно больше убивать детей.