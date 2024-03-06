Депутат Милонов считает, что Макрон хочет убить детей Франции
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В Версальском дворце прошло совместное заседание Сената и Национального собрания Франции, посвященное внесению поправки в конституцию страны о «гарантированной свободе женщин прерывать беременность по собственному желанию». По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, Париж давно движется по людоедскому пути. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что во Франции в недалеком будущем совсем иные люди станут принимать решения, для которых аборт не будет являться конституционным правом.
По мнению парламентария, Москва давно уже спокойно не общается и не реагирует на Париж.
Он отметил, что таким законом правительство Франции стремится как можно больше убивать детей.