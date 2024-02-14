Депутат Морозов определил лучший ответ на присвоение Западом активов РФ

По словам депутата нижней палаты парламента Олега Морозова, ответ на попытки западных стран направить прибыль от замороженных российских активов на помощь Незалежной должен быть асимметричным. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что Россия должна действовать жестко, без оглядки на вероятную реакцию оппонентов. Так, возможно обнулить права собственности и активов всех покинувших нашу страну компаний из недружественых стран.

По мнению парламентария, Брюссель и Вашингтон могут называть присвоение отечественных активов как угодно, но фактически это обычное воровство.