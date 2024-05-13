Депутат Москвичев пояснил важность должности нового зампреда в правительстве РФ

По словам депутата нижней палаты парламента Евгения Москвичева, в Госдуме рассмотрены кандидатуры на должность министра транспорта РФ Романа Старовойта и на должность заместителя председателя правительства РФ по транспорту Виталия Савельева, которая является премьерной должностью в нашей стране. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что это свидетельствует о том, что главой государства и кабмином уделяется особое внимание данной сфере, то есть транспорт должен стать сверхскоростным, доступным, также необходимо улучшить безопасность на транспорте.

По мнению парламентария, заседание профильного комитета нижней палаты парламента получилось содержательным, кандидатам «задано много вопросов». Стратегию развития транспортной отрасли направят на повышение доступности.

Он подчеркнул, что кандидатуры как Старовойта, так и Савельева были поддержаны единогласно.