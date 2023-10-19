Депутат Москвичев призвал чиновников покупать «Москвичи»
Фото: [© Герман Парло/ФедералПресс/ТАСС]
Глава комитета по транспорту Государственной думы РФ Евгений Москвичев заявил, что чиновники должны пересесть на отечественные автомобили «Москвичи».
Депутат посетил завод «Москвич», который выпускает новые электромобили «Москвич 6». Слова главы комитета по транспорту приводят РИА Новости.
«Я буду лично говорить о том, что надо приобретать какую-то партию «Москвичей», именно хэтчбеков марки М6, может быть, в дальнейшем это будет электрический двигатель, может быть 174 лошадиных сил, но его эксплуатировать надо начинать, и начинать надо чиновникам и правительству Москвы – показать пример. Мы к этому готовы», – заявил Москвичев.
Депутат заявил, что сам взял на испытание электромобиль. Он заключил с производителем договор, чтобы оценить качество эксплуатируемой машины на российских дорогах.
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на коммерческого директора завода «Москвич» Александра Мигаля сообщило, что с начала производства автомобилей (в ноябре 2022 года) предприятие выпустило 27 тысяч единиц таких машин. По его словам, в 2024 году мощность производства нарастят до 50 тысяч единиц.
Цена «Москвича 6» в зависимости от комплектации составляет от 2,2 млн до 2,5 млн рублей.
О том, что российским чиновникам необходимо пересаживаться на автомобили отечественного производства неоднократно заявлял президент России Владимир Путин.