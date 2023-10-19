Депутат Москвичев призвал чиновников покупать «Москвичи»

Депутат посетил завод «Москвич», который выпускает новые электромобили «Москвич 6». Слова главы комитета по транспорту приводят РИА Новости.

«Я буду лично говорить о том, что надо приобретать какую-то партию «Москвичей», именно хэтчбеков марки М6, может быть, в дальнейшем это будет электрический двигатель, может быть 174 лошадиных сил, но его эксплуатировать надо начинать, и начинать надо чиновникам и правительству Москвы – показать пример. Мы к этому готовы», – заявил Москвичев.

Депутат заявил, что сам взял на испытание электромобиль. Он заключил с производителем договор, чтобы оценить качество эксплуатируемой машины на российских дорогах.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на коммерческого директора завода «Москвич» Александра Мигаля сообщило, что с начала производства автомобилей (в ноябре 2022 года) предприятие выпустило 27 тысяч единиц таких машин. По его словам, в 2024 году мощность производства нарастят до 50 тысяч единиц.

Цена «Москвича 6» в зависимости от комплектации составляет от 2,2 млн до 2,5 млн рублей.

О том, что российским чиновникам необходимо пересаживаться на автомобили отечественного производства неоднократно заявлял президент России Владимир Путин.