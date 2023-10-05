По словам депутата нижней палаты парламента Станислава Наумова, Москва укрепляет собственный международный авторитет в по-настоящему многополярном мире, в связи с чем даже внутри Евросоюза возникают обоснованные сомнения в безальтернативности помощи киевскому режиму. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что такое положение вещей чувствуется и обычными гражданами западных стран, которые передают свою волю политикам.

По мнению парламентария, на Западе понимают, что киевский режим не стоит того, чтобы из-за него довести конфликт до всеевропейских масштабов и, как следствие, применением оружия массового поражения.