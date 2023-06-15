Депутат Наумов считает важным сигналом для России желание стран вступить в БРИКС

По словам депутата нижней палаты парламента Станислава Наумова, заинтересованность немалого числа стран в работе на площадке БРИКС в первую очередь свидетельствует об уважении к позиции России. Об этом сообщает Life.ru .

Парламентарий добавил, что государства-учредители имеют право принять решение о статусе стран наблюдателей по аналогии с участием Узбекистана в ЕАЭС.

Он уточнил, что у Египта вслед за ЮАР имеется шанс применить стратегические перспективы развития африканского континента.

Наумов подчеркнул, что Египет является весьма важным внешнеэкономическим партнером России.