Депутат Немкин считает, что катарские власти опоздали на встречу с президентом ФРГ специально

Президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера забыли встретить в аэропорту Катара. По словам депутата нижней палаты парламента Антона Немкина, эта задержка была неслучайна. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что в Катаре чтят пунктуальность, поэтому властям стран Европы следует задуматься о том, не охладели ли к ним катарские власти.

По мнению парламентария, «политика перекосов» Старого Света дала возможность Катару сделать выводы не в пользу недружественных России государств.