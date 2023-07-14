Депутат Нилов определил пользу от перехода парламентариев на российские автомобили

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил перевести депутатов на использование российских автомобилей. Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, станут ли депутаты ездить на машинах отечественного автопрома и какое влияние окажет это на российскую автомобильную промышленность в целом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, парламентариям выбор автомобиля и его марки не предоставлен.

Он подчеркнул, что в последнее время они ездили на иномарках российской сборки.

По мнению Нилова, приоритет на закупку автомашин российских марок окажет положительное влияние на развитие автомобильной промышленности в России.

Он подчеркнул, что главное в этом вопросе – соответствие нынешнего отечественного автопрома необходимым современным требованиям.