Депутат Нилов перечислил основные направления соцполитики Госдумы в следующем году

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, парламентариям удалось добиться, чтобы на 2024 год все соцгарантии государства были выполнены в полном объеме. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что планируется не снижать темп, бороться за социальную справедливость, решать те вопросы, которые перед ставят граждане.

По мнению парламентария, также планируется дальнейшее повышение МРОТ, зарплат учителей, врачей, социальных работников и индексация пенсий работающим пенсионерам.