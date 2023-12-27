Депутат Нилов перечислил основные направления соцполитики Госдумы в следующем году
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По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, парламентариям удалось добиться, чтобы на 2024 год все соцгарантии государства были выполнены в полном объеме. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что планируется не снижать темп, бороться за социальную справедливость, решать те вопросы, которые перед ставят граждане.
По мнению парламентария, также планируется дальнейшее повышение МРОТ, зарплат учителей, врачей, социальных работников и индексация пенсий работающим пенсионерам.