Депутат Нилов рассказал о наиболее экзотичном транспорте Жириновского

Сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля. Глава комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил о любви основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского к разным видам транспорта. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он рассказал, что политик в этот день предпочитал велосипед вне зависимости от погоды. Также Жириновский с теплом относился к использованию электротранспорта.

По словам парламентария, политик также с особой любовью относился к передвижению на лошадях и бричках, катался на «экзотичной» повозке, запряженной ослом.

Он отметил, что России необходимо развивать экологичные виды транспорта, однако для этого необходимо создание нормальной инфраструктуры.