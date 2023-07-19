Депутат Нилов рассказал о появлении NFT-партбилетов

В начале августа в Сколково состоится Выставка Международного союза художников NFT и Digital-Art. Одним из экспонатов на ней станет NFT-портрет бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Глава Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, каким ему представляется применение современных технологий в партийной жизни. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, у портрета «Жириновский с сигариллой» имеется NFT-идентификатор, что может послужить в дальнейшем введению NFT-партбилетов.

Парламентарий отметил, что после выставки с NFT-портретом экс-лидера партии ЛДПР линейку цифрового слепка возможно станет продолжить «фотографиями, портретами, какими-либо вещами с NFT-кодом.