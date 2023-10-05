Депутат Нилов считает важной идею передачи земли Минобороны России ветеранам боевых действий

В рамках встречи во Владивостоке между депутатами Госдумы и членами общественных организаций обсуждались вопросы о защите прав участников спецоперации и членов их семей. Депутат нижней палаты парламента Ярослав Нилов рассказал об итогах мероприятия. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, необходимо утвердить на федеральном уровне единый Дня ветеранов боевых действий 1 июля.

Парламентарий также добавил, что важно поддержать инициативу получения ветеранами боевых действий льготной ипотеки.

По его мнению, важно взять на свой баланс неиспользуемые земельные участки, принадлежащие в настоящее время Минобороны России и впоследствии передать их ветеранам боевых действий под индивидуальное жилищное строительство.