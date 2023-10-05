Депутат Нилов считает важной идею передачи земли Минобороны России ветеранам боевых действий
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В рамках встречи во Владивостоке между депутатами Госдумы и членами общественных организаций обсуждались вопросы о защите прав участников спецоперации и членов их семей. Депутат нижней палаты парламента Ярослав Нилов рассказал об итогах мероприятия. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, необходимо утвердить на федеральном уровне единый Дня ветеранов боевых действий 1 июля.
Парламентарий также добавил, что важно поддержать инициативу получения ветеранами боевых действий льготной ипотеки.
По его мнению, важно взять на свой баланс неиспользуемые земельные участки, принадлежащие в настоящее время Минобороны России и впоследствии передать их ветеранам боевых действий под индивидуальное жилищное строительство.