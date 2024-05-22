Депутат Нилов считает выборы в Европарламенте причиной признания Палестины тремя государствами
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Сегодня Норвегия, Ирландия и Испания признали Палестину в качестве государства с целью сохранения единственной альтернативы мирному решению конфликта на Ближнем Востоке. По словам депутата нижней палаты парламента Олега Нилова, признание рядом европейских стран Палестины является неискренним. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что решение обусловлено только июньскими выборами в Европарламент, из-за чего западные политики стараются показать, как они якобы принимают участие в установлении мира в ближневосточном регионе.
По мнению парламентария, после окончания выборов все встанет на свои места, то есть Вашингтон вновь заставит петь под свою дудку.