Сегодня Норвегия, Ирландия и Испания признали Палестину в качестве государства с целью сохранения единственной альтернативы мирному решению конфликта на Ближнем Востоке. По словам депутата нижней палаты парламента Олега Нилова, признание рядом европейских стран Палестины является неискренним. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что решение обусловлено только июньскими выборами в Европарламент, из-за чего западные политики стараются показать, как они якобы принимают участие в установлении мира в ближневосточном регионе.

По мнению парламентария, после окончания выборов все встанет на свои места, то есть Вашингтон вновь заставит петь под свою дудку.