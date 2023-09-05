Депутат Новиков оценил попытки Запада заигрывать с Африкой

По словам первого зампреда комитета нижней палаты парламента по международным делам Дмитрия Новикова, отсутствие российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина на G20 не говорит о том, что Россия и Китай не будут представлены на саммите. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что на встрече может быть поставлен вопрос о предоставлении Африке статуса постоянного члена саммита, тем не менее данное решение не следует рассматривать в качестве антироссийского и антикитайского.

По мнению парламентария, Запад может называть это как угодно.

Он отметил, что в настоящее время степень понимания многих вопросов и решений, принимаемых в Москве, в столицах Африки очень высока и гораздо выше, чем в столицах Европы.