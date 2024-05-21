По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по международным делам Дмитрия Новикова, на сегодняшний день нет никакой возможности говорить о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что представители ООН должны предъявить доказательства легитимности президента Незалежной.

По мнению парламентария, для занятия своего кресла Зеленский воспользовался «последними инструментами издыхавшей украинской демократии». Украинский лидер идет по пути отмены выборов, ссылаясь на то, что государство находится в условиях войны, а в действительности данный аргумент является искусственным.

Он напомнил, что подобные ситуации имеют место и в истории. Так, во время войны в Южном Вьетнаме проводились выборы для видимости легитимности.

Напомним, что срок легитимности президента Незалежной истек вчера.